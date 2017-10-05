Семья омичей помогла задержать грабителя

Несколькими днями раньше в подъезде жилого дома произошло нападение на 59-летнюю омичку. Пенсионерку нагнал мужчина, повалил на пол и стал проверять карманы. Женщина вырвалась и выбежала из подъезда, преступник также вышел на улицу. Рядом были Юлия и Виталий Эбегард, которые настигли мужчину и удерживали его до приезда полицейских.