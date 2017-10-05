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12:27 (мск), источник: АиФ Омск

Семья омичей помогла задержать грабителя

Неравнодушных граждан поблагодарили в полиции.

5 октября начальник городского Управления МВД России подполковник полиции Алексей Меркушов наградил семейную пару Юлию и Виталия Эбергардт, оказавших помощь в задержании опасного преступника.

Несколькими днями раньше в подъезде жилого дома произошло нападение на 59-летнюю омичку. Пенсионерку нагнал мужчина, повалил на пол и стал проверять карманы. Женщина вырвалась и выбежала из подъезда, преступник также вышел на улицу. Рядом были Юлия и Виталий Эбегард, которые настигли мужчину и удерживали его до приезда полицейских.

Как рассказали в УМВД России по Омской области, задержанного доставили в пункт полиции «Октябрьский». Оказалось, что 42-летний мужчина ранее неоднократно судим за грабежи, разбойные нападения и преступления против половой неприкосновенности. Освободился из мест лишения свободы в 2016 году.

По факту попытки грабежа следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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