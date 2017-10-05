В гостинице в центре Москвы незаконно зарегистрировали 66 тыс. мигрантов

В Москве, 4 октября, в рамках операции «Нелегал 2017» сотрудники ГУ МВД по Москве перекрыли канал незаконной миграции. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Другой источник в территориальном отделе полиции подтвердил РБК эту информацию.

Сотрудники ООО «Космо» завозили в Москву иностранных граждан и осуществляли фиктивную постановку их на учет. Сотрудниками правоохранительных органов установлены и заключены под стражу два фигуранта дела: один гражданин России и один выходец с Украины. ГУ МВД по Москве

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За год работы этого общества в гостинице на Мясницкой улице задержанные зарегистрировали 66,8 тыс. человек, рассказал РБК источник.

«Согласно материалам уголовного дела, ООО “Космо” — это гостиница на Мясницкой улице, дом 15», — рассказал источник в территориальном отделении полиции. В этой гостинице, по записям, внесенным в базу данных «Территория», которую МВД использует для миграционного учета, проживали приезжие из Средней Азии. «Гостиничным бизнесом по этому адресу никто не занимался», — добавил собеседник РБК.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты оттиски печатей организаций, уставные документы фирм-однодневок, бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина лица без гражданства по месту пребывания в количестве 1500 штук, отметил источник.