Росгвардейцы в Казани задержали мужчину, стрелявшего из травмата в спящую жену

Минувшей ночью наряд городского УВО получил информацию, что в доме по Батыршина пьяный 50-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в свою гражданскую супругу. Дочь потерпевшей обратилась в полицию. На место оперативно прибыли росгвардейцы.

Как выяснилось, супруги поссорились, и женщина отправилась спать. Когда она уснула, пьяный мужчина пустил резиновую пулю в спину своей сожительницы. Подозреваемый был задержан на месте и передан полицейским.