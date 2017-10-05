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15:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Росгвардейцы в Казани задержали мужчину, стрелявшего из травмата в спящую жену

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Росгвадрейцы в Казани задержали мужчину, подозреваемого покушении на убийство своей супруги, сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан.

Минувшей ночью наряд городского УВО получил информацию, что в доме по Батыршина пьяный 50-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в свою гражданскую супругу. Дочь потерпевшей обратилась в полицию. На место оперативно прибыли росгвардейцы.

Как выяснилось, супруги поссорились, и женщина отправилась спать. Когда она уснула, пьяный мужчина пустил резиновую пулю в спину своей сожительницы. Подозреваемый был задержан на месте и передан полицейским.

В результате женщина была госпитализирована. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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