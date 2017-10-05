Росгвардейцы в Казани задержали мужчину, стрелявшего из травмата в спящую жену
(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Росгвадрейцы в Казани задержали мужчину, подозреваемого покушении на убийство своей супруги, сообщает
(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Росгвадрейцы в Казани задержали мужчину, подозреваемого покушении на убийство своей супруги, сообщает
Минувшей ночью наряд городского УВО получил информацию, что в доме по Батыршина пьяный 50-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в свою гражданскую супругу. Дочь потерпевшей обратилась в полицию. На место оперативно прибыли росгвардейцы.
Как выяснилось, супруги поссорились, и женщина отправилась спать. Когда она уснула, пьяный мужчина пустил резиновую пулю в спину своей сожительницы. Подозреваемый был задержан на месте и передан полицейским.
В результате женщина была госпитализирована. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».