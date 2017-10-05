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15:12 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Тортами завалило дорогу в Краснодаре после «сладкого» ДТП

Краснодар, 5 октября, KrasnodarMedia. Фургон, перевозивший кондитерские изделия столкнулся в Краснодаре с автомобилем Hyundai.

После столкновения дверь фургона открылась и десятки коробок с тортами оказались на асфальте. Иномарку от удара отбросило в дерево, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на группу «Жесть Краснодара» в соцсети ВКонтакте.

Авария произошла в Краснодаре на перекрестке улиц Шевченко и Ковтюха около 8 утра.

Пользователи в соцсети, комментируя фотографии, сразу вспомнили известную русскую поговорку: «И на нашей улице перевернется грузовик с пряниками» и в шутку назвали произошедшее «Днем непослушания». А также выразили сочувствие в том, что «Это сколько же сладкоежек сегодня пострадали!».

Жертв и пострадавших в аварии нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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