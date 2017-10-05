Тортами завалило дорогу в Краснодаре после «сладкого» ДТП
Краснодар, 5 октября, KrasnodarMedia. Фургон, перевозивший кондитерские изделия столкнулся в Краснодаре с автомобилем Hyundai.
Краснодар, 5 октября, KrasnodarMedia. Фургон, перевозивший кондитерские изделия столкнулся в Краснодаре с автомобилем Hyundai.
После столкновения дверь
Авария произошла в Краснодаре на перекрестке улиц Шевченко и Ковтюха около 8 утра.
Пользователи в соцсети, комментируя фотографии, сразу вспомнили известную русскую поговорку: «И на нашей улице перевернется грузовик с пряниками» и в шутку назвали произошедшее «Днем непослушания». А также выразили сочувствие в том, что «Это сколько же сладкоежек сегодня пострадали!».
Жертв и пострадавших в аварии нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.