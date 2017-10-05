Причиной пожара на севере Омской области мог быть поджог

Стали известны новые подробности пожара в Тарском районе. Напомним, что сегодня, 5 октября, ранним утром там вспыхнула баня.

Строение удалось потушить довольно быстро. Уже через полчаса пожарным удалось загасить огонь. У бани успела выгореть только крыша. Ранее предполагалось, что причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования, однако реально оказалось, что это не так. Разбирательство показало, что это был намеренный поджог.

Денис Ахрамов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Омской области:

— По уточненной информации, данной подразделениями службы пожарной охраны, причиной пожара в Тарском районе был поджог. Ранее опубликованная в прессе информация о возможной неисправности электрооборудования, которое монтировали в помещении, своего подтверждения не нашла. В настоящий момент оформляются все необходимые документы, подтверждающие выводы экспертов.