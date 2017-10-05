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15:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани продлили арест главаря преступной группы и отца шестерых детей Тихона Апокалипсиса

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Советский районный суд Казани 5 октября продлил арест 41-летнего Тихона Апокалипсиса, он останется под стражей до 9 декабря.

Источник: ИА Татар-информ

По версии следствия, Апокалипсис, в составе группы участвовал в похищении 21-летнего жителя Казани и в вымогательстве.

Тихон Апокалипсис предстал перед судом третьим. Свою вину в участии в похищении жителя Казани он не признал. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, нанесение побоев и за угрозы. Интересно, что мужчина некоторое время назад развёлся, сменил свои фамилию, имя и отчество. Раньше его звали Денисом Тихоновым. У него шестеро детей: один родной и пять приемных.

«В это преступление я попал по невероятной случайности. Я недопонимал все это и ни в чем не участвовал. То, что следователь сказал, что я был у торгового центра… Я никого там не похищал. Потерпевшего видел три раза», — сказал в зале суда обвиняемый.

Суд посчитал нецелесообразным избрание более мягкой меры пресечения и заключил Апокалипсиса под стражу до 9 декабря.

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