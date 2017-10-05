В убийстве трехлетнего внука подозревают жителя Карагандинской области
39-летний житель села Агадырь Шетского района Карагандинской области подозревается в убийстве трехлетнего внука, сообщает
39-летний житель села Агадырь Шетского района Карагандинской области подозревается в убийстве трехлетнего внука, сообщает
По сведениям родственников семьи, мотивом убийства стало активное поведение ребенка, который мешал своему дедушке спать. Мужчина был нетрезвым. Дедушка схватил нож и нанес внуку несколько ножевых ранений, в результате чего мальчик скончался.
Как сообщили в
«Дело находится на особом контроле прокуратуры Карагандинской области, поскольку потерпевший — малолетнее лицо», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Подозреваемый скрылся. В настоящий момент ведутся его поиски. Задействован весь личный состав органов внутренних дел Карагандинской области.