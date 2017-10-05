Мужчина подозревается в убийстве соперника в Сормовском районе Нижнего Новгорода

По версии следствия, вечером 3 октября подозреваемый был в гостях на ул. Планетной.

«После того, как к хозяину пришла женщина, к которой гость испытывал симпатию, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину осколком бутылки ранение по шее, от которого 48-летний потерпевший скончался», — говорится в сообщении.