Мужчина подозревается в убийстве соперника в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Мужчина подозревается в убийстве соперника в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом
Мужчина подозревается в убийстве соперника в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом
По версии следствия, вечером 3 октября подозреваемый был в гостях на ул. Планетной.
«После того, как к хозяину пришла женщина, к которой гость испытывал симпатию, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину осколком бутылки ранение по шее, от которого 48-летний потерпевший скончался», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины возбуждено ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном.