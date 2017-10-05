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13:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мужчина подозревается в убийстве соперника в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Мужчина подозревается в убийстве соперника в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 5 октября 2017 года.

По версии следствия, вечером 3 октября подозреваемый был в гостях на ул. Планетной.

«После того, как к хозяину пришла женщина, к которой гость испытывал симпатию, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину осколком бутылки ранение по шее, от которого 48-летний потерпевший скончался», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины возбуждено ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном.

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