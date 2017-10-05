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13:30 (мск), источник: Sputnik

Узбекская милиция задержала подозреваемых в избиении гея

На прошедших выходных в соцсетях было распространено видео, где группа людей избивает и издевается над молодым человеком из-за его сексуальной ориентации, сотрудники милиции Ферганской области задержали пять подозреваемых.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекская милиция задержала группу лиц, подозреваемых в жестоком избиении молодого человека за то, что он предположительно является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает корреспондент Sputnik.

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Напомним, что в узбекистанских группах в социальных сетях 29 сентября появилось видео жестокого избиения молодого человека из-за его сексуальной ориентации. В частности, лица, снимавшие ролик, угрожая насильственной расправой, заставили потерпевшего раздеться догола. Затем они продолжили измываться над юношей различными способами, угрожая его зарезать.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, были задержаны пять человек, подозреваемых в унижении чести и достоинства гражданина, проживающего в Ферганской области, и распространении видео через Интернет», — отметили в пресс-службе МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 103 части 2 (Доведение до самоубийства), 112 части 1 (Угроза убийством или применением насилия), 140 части 2 (Оскорбление), 164 части 2 (Разбой), 277 части 2 (Хулиганство). В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастность задержанных лиц к другим преступлениям.

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