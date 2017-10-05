Узбекская милиция задержала подозреваемых в избиении гея

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекская милиция задержала группу лиц, подозреваемых в жестоком избиении молодого человека за то, что он предположительно является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает корреспондент Sputnik.

Читайте также Директор фирмы в Ташкенте хотел ограбить собственный офис

Напомним, что в узбекистанских группах в социальных сетях 29 сентября появилось видео жестокого избиения молодого человека из-за его сексуальной ориентации. В частности, лица, снимавшие ролик, угрожая насильственной расправой, заставили потерпевшего раздеться догола. Затем они продолжили измываться над юношей различными способами, угрожая его зарезать.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, были задержаны пять человек, подозреваемых в унижении чести и достоинства гражданина, проживающего в Ферганской области, и распространении видео через Интернет», — отметили в пресс-службе МВД.