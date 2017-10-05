Узбекская милиция задержала подозреваемых в избиении гея
На прошедших выходных в соцсетях было распространено видео, где группа людей избивает и издевается над молодым человеком
На прошедших выходных в соцсетях было распространено видео, где группа людей избивает и издевается над молодым человеком
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекская милиция задержала группу лиц, подозреваемых в жестоком избиении молодого человека за то, что он предположительно является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает корреспондент Sputnik.
Напомним, что в узбекистанских группах в социальных сетях 29 сентября появилось видео жестокого избиения молодого человека
«В результате
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 103 части 2 (Доведение до самоубийства), 112 части 1 (Угроза убийством или применением насилия), 140 части 2 (Оскорбление), 164 части 2 (Разбой), 277 части 2 (Хулиганство). В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастность задержанных лиц к другим преступлениям.