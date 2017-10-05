Новая волна эвакуаций школ проходит в Новосибирске

Как сообщает «Сибкрай.ru», в нескольких районах города детей вывели из зданий после звонков о бомбах. Отметим что в стране отмечают День учителя, поэтому ребятам приходится покидать школы прямо во время праздничных мероприятий.

По словам очевидцев, эвакуировали школы № 27, 128, 86 и 175. Сейчас полиция проводит проверочные мероприятия.

<div id="vk_post_-99099155_2345897"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-99099155_2345897", -99099155, 2345897, 'xNdPtRPYyUReu_eze2ci47QdAvzy')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что сейчас массовые эвакуации школ проходят в Екатеринбурге. Там детей тоже выводят из зданий во время празднования Дня учителя. Также был эвакуирован Арбитражный суд.