Новая волна эвакуаций школ проходит в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 5 октября, ФедералПресс. В Новосибирске началась новая волна массовых эвакуаций в школах.
НОВОСИБИРСК, 5 октября, ФедералПресс. В Новосибирске началась новая волна массовых эвакуаций в школах.
Как сообщает «Сибкрай.ru», в нескольких районах города детей вывели из зданий после звонков о бомбах. Отметим что в стране отмечают День учителя, поэтому ребятам приходится покидать школы прямо во время праздничных мероприятий.
По словам очевидцев, эвакуировали школы № 27, 128, 86 и 175. Сейчас полиция проводит проверочные мероприятия.
Отметим, что сейчас массовые эвакуации школ проходят в Екатеринбурге. Там детей тоже выводят из зданий во время празднования Дня учителя. Также был эвакуирован Арбитражный суд.