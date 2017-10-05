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13:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новая волна эвакуаций школ проходит в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 октября, ФедералПресс. В Новосибирске началась новая волна массовых эвакуаций в школах.

Как сообщает «Сибкрай.ru», в нескольких районах города детей вывели из зданий после звонков о бомбах. Отметим что в стране отмечают День учителя, поэтому ребятам приходится покидать школы прямо во время праздничных мероприятий.

По словам очевидцев, эвакуировали школы № 27, 128, 86 и 175. Сейчас полиция проводит проверочные мероприятия.

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Отметим, что сейчас массовые эвакуации школ проходят в Екатеринбурге. Там детей тоже выводят из зданий во время празднования Дня учителя. Также был эвакуирован Арбитражный суд.

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