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13:00 (мск), источник: VN.ru

Стрелку по сотрудникам полиции вынесли приговор в Новосибирске

Владимир Карпов, находившийся в розыске, открыл стрельбу из травмата по сотрудникам полиции, ранив начальника уголовного розыска и оперативника. Приговор: два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Сегодня, пятого октября, суд Ленинского района Новосибирска вынес приговор 22-летнему Владимиру Карпову, который в феврале открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Это произошло вечером у дома № 21 по улице 9-ой Гвардейской дивизии.

Ранения получили начальник отделения уголовного розыска пункта полиции № 1 «Кирпичный» Ленинского района и оперуполномоченный. Первый получил пулю в грудь, другой — в область шеи. «Несмотря на полученные ранения, сотрудники полиции разоружили и задержали злоумышленника», — сообщили VN.ru в региональном СУ СКР. Известно, что стрельба велась из травматического оружия.

В суде добавили, что Карпов обвинялся по статье 318 УК РФ. Приговором житель Новосибирска признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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