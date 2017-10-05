Стрелку по сотрудникам полиции вынесли приговор в Новосибирске

Сегодня, пятого октября, суд Ленинского района Новосибирска вынес приговор 22-летнему Владимиру Карпову, который в феврале открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Это произошло вечером у дома № 21 по улице 9-ой Гвардейской дивизии.

Ранения получили начальник отделения уголовного розыска пункта полиции № 1 «Кирпичный» Ленинского района и оперуполномоченный. Первый получил пулю в грудь, другой — в область шеи. «Несмотря на полученные ранения, сотрудники полиции разоружили и задержали злоумышленника», — сообщили VN.ru в региональном СУ СКР. Известно, что стрельба велась из травматического оружия.