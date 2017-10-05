В аварии на трассе Омск-Седельникова пострадали трое: один из них ребенок

Сегодня утром, 5 октября, около 9:55, в дежурную часть ОМВД России по Горьковскому району поступила информация об аварии на трассе Омск-Седельниково. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место ДТП.

По прибытию на место удалось установить, что водитель «Ниссана Х-Трейл» ехал в сторону р.п. Муромцево. 39-летний омич не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате машина столкнулась с автомобилем «Грейт Волл», за рулем которого был 53-летний мужчина.

Госпитализированы три человека: водитель «Ниссана» и два его пассажира, одним из которых был 6-летний мальчик.