Из Республиканского перинатального центра эвакуировали людей
Из здания Республиканского Перинатального центра, расположенного в Уфе по улице Чернышевского, эвакуировали пациентов и персонал. На месте работают пожарные расчеты.
Из здания Республиканского Перинатального центра, расположенного в Уфе по улице Чернышевского, эвакуировали пациентов и персонал. На месте работают пожарные расчеты.
Как выяснилось позднее, причиной эвакуации стало короткое замыкание проводки без горения.
Напомним, в последнее время из уфимских крупных торговых центров, гостиниц и других мест массового пребывания людей, массово эвакуируют людей. На город то и дело обрушивается шквал звонков о заложенных взрывных устройствах. Последняя серия подозрительных звонков потревожила уфимцев накануне вечером.