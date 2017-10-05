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12:56 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Из Республиканского перинатального центра эвакуировали людей

Из здания Республиканского Перинатального центра, расположенного в Уфе по улице Чернышевского, эвакуировали пациентов и персонал. На месте работают пожарные расчеты.

Как выяснилось позднее, причиной эвакуации стало короткое замыкание проводки без горения.

Напомним, в последнее время из уфимских крупных торговых центров, гостиниц и других мест массового пребывания людей, массово эвакуируют людей. На город то и дело обрушивается шквал звонков о заложенных взрывных устройствах. Последняя серия подозрительных звонков потревожила уфимцев накануне вечером.

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