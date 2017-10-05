Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымская земля уходит из-под ног владельцев
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Стало известно о ценных находках при обыске кабинета Улюкаева
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
13:16 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы задержали вооруженного преступника

Мужчина скрывался в южной столице от уголовной ответственности за совершенные преступления в ЮКО.

Источник: Zakon.kz

Полицейский из Южно-Казахстанской области, рискуя собственной жизнью, задержал вооруженного преступника, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

В период с 2014 по 2017 годы в отдел полиции г. Кентау поступали заявления от местных жителей о том, что неизвестные проникали в их квартиры и похищали деньги, золотые изделия и бытовую технику. А из подворья частных домов уводили домашнюю скотину. В марте 2017 года городские полицейские в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий задержали 8 подозреваемых.

Читайте также
Новый фонд будет бороться с радикализмом и религиозным экстремизмом

Организатору преступной группы тогда удалось скрыться. Задержанным было предъявлено обвинение в совершении 24 фактов квартирных краж. Ущерб, нанесенный этой преступной группой потерпевшим, насчитывался миллионами. В июне всех членов преступной группы Елемеса осудили к различным срокам наказания. А самого Елемеса сотрудники Кентауского ГОВД в мае т.г. объявили в розыск.

Спустя четыре месяца в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ГОВД установили возможное местонахождение разыскиваемого Елемеса. В Алматы в конце сентября была направлена группа полицейских в составе оперуполномоченных криминальной полиции Бухарбаева Самата и Анарбаева Ернара, нацеленная на поимку скрывшегося от преследования преступника.

28 сентября примерно в 23.00 во время задержания разыскиваемый гр-н Елемес оказал активное сопротивление и произвел два выстрела из травматического оружия в сторону полицейских. 27-летний капитан полиции Анарбаев, несмотря на ранение, смог надеть наручники на преступника и сдать его подоспевшему на помощь экипажу «Буран».

В настоящее время разыскиваемый Сабит Елемес водворен в изолятор временного содержания ДВД Алматы. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ауэзовского РОВД ДВД г. Алматы по трем статьям УК РК: 287 «незаконное ношение, хранение и перевозка оружия», 293 «Хулиганство» и 380 «применение насилия в отношении представителя власти». Начато досудебное расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Акимат Алматы не отказался от планов строительства горнолыжного курорта Кок-Жайлау
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Крыму массово изымают участки у собственников
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь