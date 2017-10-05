В Алматы задержали вооруженного преступника

Источник: Zakon.kz

Полицейский из Южно-Казахстанской области, рискуя собственной жизнью, задержал вооруженного преступника, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

В период с 2014 по 2017 годы в отдел полиции г. Кентау поступали заявления от местных жителей о том, что неизвестные проникали в их квартиры и похищали деньги, золотые изделия и бытовую технику. А из подворья частных домов уводили домашнюю скотину. В марте 2017 года городские полицейские в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий задержали 8 подозреваемых.

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Организатору преступной группы тогда удалось скрыться. Задержанным было предъявлено обвинение в совершении 24 фактов квартирных краж. Ущерб, нанесенный этой преступной группой потерпевшим, насчитывался миллионами. В июне всех членов преступной группы Елемеса осудили к различным срокам наказания. А самого Елемеса сотрудники Кентауского ГОВД в мае т.г. объявили в розыск.

Спустя четыре месяца в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ГОВД установили возможное местонахождение разыскиваемого Елемеса. В Алматы в конце сентября была направлена группа полицейских в составе оперуполномоченных криминальной полиции Бухарбаева Самата и Анарбаева Ернара, нацеленная на поимку скрывшегося от преследования преступника.

28 сентября примерно в 23.00 во время задержания разыскиваемый гр-н Елемес оказал активное сопротивление и произвел два выстрела из травматического оружия в сторону полицейских. 27-летний капитан полиции Анарбаев, несмотря на ранение, смог надеть наручники на преступника и сдать его подоспевшему на помощь экипажу «Буран».