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15:19 (мск), источник: РИАЦ

В Советском районе Волгограда введен карантин по бешенству

На территории района зафиксировано два случая заболевания бешенства животных.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в региональном комитете ветеринарии, первый случай бешенства был выявлен в одной из квартир дома № 16 по улице Гвоздкова, второй — в доме № 21 по улице 35-й Гвардейской. В обоих случаях заболевшими животными были собаки.

В соответствии с постановлением регионального комитета ветеринарии о введении карантина, зона по заболеванию бешенством устанавливается в радиусе одного километра от дома, где было обнаружено заболевание. На территории карантина запрещается вывоз животных за пределы угрожаемой территории, проведение выставок и обучения домашних животных. Комитет здравоохранения обязан принять меры, не допускающие дальнейшего распространения заболевания среди людей.

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