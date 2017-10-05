В Советском районе Волгограда введен карантин по бешенству
На территории района зафиксировано два случая заболевания бешенства животных.
На территории района зафиксировано два случая заболевания бешенства животных.
Как сообщили РИАЦ в региональном комитете ветеринарии, первый случай бешенства был выявлен в одной из квартир дома № 16 по улице Гвоздкова, второй — в доме № 21 по улице 35-й Гвардейской. В обоих случаях заболевшими животными были собаки.
В соответствии с постановлением регионального комитета ветеринарии о введении карантина, зона по заболеванию бешенством устанавливается в радиусе одного километра от дома, где было обнаружено заболевание. На территории карантина запрещается вывоз животных за пределы угрожаемой территории, проведение выставок и обучения домашних животных. Комитет здравоохранения обязан принять меры, не допускающие дальнейшего распространения заболевания среди людей.