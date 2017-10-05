В Челябинске несколько школ опять получили сообщения о минировании

Сообщения о находящихся в зданиях бомбах получили четыре образовательных учреждения, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, по предварительным данным, речь идет о школах № 12 (информацию подтвердило руководство школы), № 13, № 67, № 109, № 138 и № 152.

Мы выясняем подробности. Пока неизвестно, продолжение ли это вчерашней волны массовых звонков о якобы заложенных бомбах или не связанные друг с другом случаи.