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13:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске несколько школ опять получили сообщения о минировании

Сегодня, 5 октября, в Челябинске продолжаются эвакуации.

Источник: РИА "Новости"

Сообщения о находящихся в зданиях бомбах получили четыре образовательных учреждения, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, по предварительным данным, речь идет о школах № 12 (информацию подтвердило руководство школы), № 13, № 67, № 109, № 138 и № 152.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мы выясняем подробности. Пока неизвестно, продолжение ли это вчерашней волны массовых звонков о якобы заложенных бомбах или не связанные друг с другом случаи.

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