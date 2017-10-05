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13:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Школы Нижнего Новгорода снова экстренно эвакуируют из-за звонков о заложенных взрывных устройствах

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УВМД России по Нижегородской области, в правоохранительные органы региона поступил ряд сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Источник: НТА-Приволжье

По информации очевидцев, уже эвакуированы школы № 180, № 177, № 101, № 48, № 45, № 43, № 126, № 127, № 59.

«Сейчас сотрудники проводят проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие решения», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 2 октября массовые эвакуации из-за сообщений о заложенных бомбах прошли в 194 объектах города: торговые центры, гостиницы, административные здания, аэропорт, вокзалы, кремль. Ни в одном из случаев информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Всего при этом были эвакуированы более 42,5 тысяч человек.

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