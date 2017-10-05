Школы Нижнего Новгорода снова экстренно эвакуируют из-за звонков о заложенных взрывных устройствах
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
По информации очевидцев, уже эвакуированы школы № 180, № 177, № 101, № 48, № 45, № 43, № 126, № 127, № 59.
«Сейчас сотрудники проводят проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие решения», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 2 октября массовые эвакуации
Всего при этом были эвакуированы более 42,5 тысяч человек.