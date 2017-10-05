Школы Нижнего Новгорода снова экстренно эвакуируют из-за звонков о заложенных взрывных устройствах

Источник: НТА-Приволжье

По информации очевидцев, уже эвакуированы школы № 180, № 177, № 101, № 48, № 45, № 43, № 126, № 127, № 59.

«Сейчас сотрудники проводят проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие решения», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 2 октября массовые эвакуации из-за сообщений о заложенных бомбах прошли в 194 объектах города: торговые центры, гостиницы, административные здания, аэропорт, вокзалы, кремль. Ни в одном из случаев информация о взрывном устройстве не подтвердилась.