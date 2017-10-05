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13:33 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске из-за угрозы взрывов эвакуировали семь школ и два торговых центра

В Челябинске началась новая волна эвакуаций, на этот раз людей выводят из местных школ и торговых центров, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: РИА "Новости"

Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступили по IP-телефонии, электронный голос сообщил о бомбах в семи образовательных учреждениях Челябинска, сообщил Накануне.RU собственный источник в правоохранительных органах.

Людей эвакуировали из зданий торговых центров «Родник» и «Фокус». Ученики и персонал школ № 109, 138, 67, 13, 154, 152 находятся на улице, здания проверяют силовики. Номер еще одной школы пока неизвестен.

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Как сообщало Накануне.RU, в Челябинске 4 октября было эвакуировано 162 здания из-за анонимных звонков о «минировании», еще три в Копейске. Эвакуация проходила в правительственных зданиях, школах, детсадах, вузах, торговых комплексах и на железнодорожном вокзале.

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