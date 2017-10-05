В Челябинске из-за угрозы взрывов эвакуировали семь школ и два торговых центра
В Челябинске началась новая волна эвакуаций, на этот раз людей выводят из местных школ и торговых центров, передает корреспондент Накануне.RU.
В Челябинске началась новая волна эвакуаций, на этот раз людей выводят из местных школ и торговых центров, передает корреспондент Накануне.RU.
Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступили по
Людей эвакуировали из зданий торговых центров «Родник» и «Фокус». Ученики и персонал школ № 109, 138, 67, 13, 154, 152 находятся на улице, здания проверяют силовики. Номер еще одной школы пока неизвестен.
Как сообщало Накануне.RU, в Челябинске 4 октября было эвакуировано 162 здания