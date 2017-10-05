В Челябинске из-за угрозы взрывов эвакуировали семь школ и два торговых центра

Источник: РИА "Новости"

Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступили по IP-телефонии, электронный голос сообщил о бомбах в семи образовательных учреждениях Челябинска, сообщил Накануне.RU собственный источник в правоохранительных органах.

Людей эвакуировали из зданий торговых центров «Родник» и «Фокус». Ученики и персонал школ № 109, 138, 67, 13, 154, 152 находятся на улице, здания проверяют силовики. Номер еще одной школы пока неизвестен.

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