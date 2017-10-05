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13:47 (мск), источник: "Российская газета"

Стала известна причина эвакуации свердловского арбитражного суда

Свердловский арбитражный суд возобновил прерванную эвакуацией работу.

«Причиной стал звонок с информацией о том, что в машине у здания находится подозрительная сумка», — сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, ранее сегодня всех находящихся в помещениях суда людей — в общей сложности около шести сотен человек — в срочном порядке вывели на улицу.

«Сигнал поступил от секретаря суда: ей позвонил некий мужчина и сказал, у шлагбаума стоят два автомобиля, и в одном из них на сидении — подозрительная сумка. Правоохранительные органы тщательно проверили все служебные помещения и прилегающую территорию», — рассказал полковник Горелых.

Ничего, что могло бы угрожать жизни и здоровью горожан, к счастью, обнаружено не было.

По одной из версий, озвученных пресс-секретарем главка, названные по телефону машины могли быть неудачно припаркованы и мешали проезду. Впрочем, сыщики отрабатывают и другие версии варианты.

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