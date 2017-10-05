Стала известна причина эвакуации свердловского арбитражного суда

«Причиной стал звонок с информацией о том, что в машине у здания находится подозрительная сумка», — сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, ранее сегодня всех находящихся в помещениях суда людей — в общей сложности около шести сотен человек — в срочном порядке вывели на улицу.

«Сигнал поступил от секретаря суда: ей позвонил некий мужчина и сказал, у шлагбаума стоят два автомобиля, и в одном из них на сидении — подозрительная сумка. Правоохранительные органы тщательно проверили все служебные помещения и прилегающую территорию», — рассказал полковник Горелых.

Ничего, что могло бы угрожать жизни и здоровью горожан, к счастью, обнаружено не было.