Стрельба у колонии № 3: подробности спецоперации с путаницей

Вчера, 4 октября, несколько крепких молодых парней поджидали у колонии № 3 освобождавшегося в тот день 23-летнего молодого человека. Непосредственно после того, как заключенный покинул территорию колонии, злоумышленники на машине попытались его похитить, а затем один из налетчиков открыл по нему стрельбу из травматического оружия. Раздались три выстрела, но все три пули прошли мимо цели. Вскоре на месте ЧП появились сотрудники полиции и Росгвардии, которые задержали всех шестерых парней. Однако изначально силовики перепутали автомобили и открыли стрельбу по совершенно невиновному жителю Новосибирска.
Проезжавший мимо исправительной колонии № 3 водитель кроссовера Toyota Harrier попал под обстрел. Перепутав автомобиль живущего на Звездной мужчины с автомобилем преступников, силовики в масках открыли стрельбу по колесам и стеклам «Тойоты». Водителя вытащили из автомобиля и начали избивать. Пострадавший 1984 года рождения чудом остался жив.
В подголовнике пассажирского сидения была обнаружена пуля. Кроме того, у машины пробиты колеса, выбиты стекла. Вячеслав получил множественные ушибы, гематомы, ожоги от бензина и сотрясение головного мозга.
«В ходе операции правоохранительные органы сработали неверно и обстреляли машину моего мужа с четырех сторон без каких-либо на то причин. Стреляли из боевого и травматического оружия, пробили бензобак и разбили окна. В подголовнике застряла пуля. Сотрудники правоохранительных органов стреляли целенаправленно в голову неизвестно кому, и куда попадет, — пишет на своей страничке в социальных сетях жена пострадавшего Юлия. — Выкинули мужа на асфальт под прицелами пистолетов и начали избивать вчетвером. Есть свидетели. Сотрудники правоохранительных органов были одеты в гражданскую одежду, шапках и бейсболках».
«Следственными органами Новосибирской области будет дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников Росгвардии, в результате которых при задержании ими злоумышленников был причинен вред имуществу и личной неприкосновенности находившегося близ территории исправительного учреждения постороннего мужчины», — заявил официальный представитель СУ СКР по региону Алексей Максименко.
Он добавил, что по факту посягательства на свободу и жизнь 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).