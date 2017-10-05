Краснодарцы сообщили об эвакуации школьников
Как сообщают «Югополису» родители ученицы краснодарской школы № 41, находящейся на улице Энгельса, 57, в учебном заведении проводится экстренная эвакуация школьников и педагогов.
Как сообщают «Югополису» родители ученицы краснодарской школы № 41, находящейся на улице Энгельса, 57, в учебном заведении проводится экстренная эвакуация школьников и педагогов.
По неподтвержденным данным, такая же процедура проводится в краснодарской школе № 5.
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— В правоохранительные органы 5 октября поступили сообщения о подозрительных предметах в административных зданиях. В настоящее время по всем этим сообщениям проводятся проверки.
О каких именно зданиях идет речь, в полиции не уточнили.
Как сообщал «Югополис», волна ложных минирований началась в российских регионах с середины сентября. Она коснулась более 100 городов, в том числе и Москвы. Среди «заминированных» объектов — торговые центры, здания администраций, школы, вокзалы, аэропорты, музеи, ночные клубы. В России только за одну неделю после анонимных звонков эвакуировали 400 тысяч человек.
Как сообщал «Югополис», вечером 19 сентября в Краснодаре было завершено обследование ряда объектов, по поводу которых в этот день поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов. По сообщению источников, всего правоохранители эвакуировали людей и провели обследования 11
Массовые эвакуации из торговых центров в этот день также прошли в Сочи.