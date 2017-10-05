Краснодарцы сообщили об эвакуации школьников

Источник: Югополис

По неподтвержденным данным, такая же процедура проводится в краснодарской школе № 5.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Югополису» сообщили следующее:

— В правоохранительные органы 5 октября поступили сообщения о подозрительных предметах в административных зданиях. В настоящее время по всем этим сообщениям проводятся проверки.

О каких именно зданиях идет речь, в полиции не уточнили.

Как сообщал «Югополис», волна ложных минирований началась в российских регионах с середины сентября. Она коснулась более 100 городов, в том числе и Москвы. Среди «заминированных» объектов — торговые центры, здания администраций, школы, вокзалы, аэропорты, музеи, ночные клубы. В России только за одну неделю после анонимных звонков эвакуировали 400 тысяч человек.

Как сообщал «Югополис», вечером 19 сентября в Краснодаре было завершено обследование ряда объектов, по поводу которых в этот день поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов. По сообщению источников, всего правоохранители эвакуировали людей и провели обследования 11 торгово-развлекательных и бизнес-центров и одной гостиницы. Среди этих объектов назывались, в частности, «СБС Мегамолл», ТРЦ «Карнавал», «Галактика», «Западный», «Сити-центр», «Оскар», «Горизонт» бизнес-центр «Кавказ». На места прибывали полиция, пожарные, машины скорой помощи и других экстренных служб.