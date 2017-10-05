В Борисове умер солдат срочной службы. Основная версия следствия — суицид
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти военнослужащего, который проходил срочную службу в военном городке Печи в Борисове.
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти военнослужащего, который проходил срочную службу в военном городке Печи в Борисове.
Корреспонденту SB.BY соответствующую информацию подтвердил начальник управления информации —
— Факт суицидального поведения военнослужащего действительно был. Сейчас компетентные государственные органы проводят проверку. Другой информации из этических и других соображений предоставить пока не можем.