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15:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Борисове умер солдат срочной службы. Основная версия следствия — суицид

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти военнослужащего, который проходил срочную службу в военном городке Печи в Борисове.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Корреспонденту SB.BY соответствующую информацию подтвердил начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров:

— Факт суицидального поведения военнослужащего действительно был. Сейчас компетентные государственные органы проводят проверку. Другой информации из этических и других соображений предоставить пока не можем.

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