На Южном Урале в маршрутке травмировался трехлетний ребенок

В 11 часу дня на остановке у проспекта Автозаводцев водитель автобуса, не дождался, когда все пассажиры войдут в салон и резко начал движение. Это стало причиной падения одного их пассажиров маршрутки — трехлетнего ребенка. Ему оказали помощь врачи, а виновника инцидента инспекторы ГИБДД нашли за 2 часа.