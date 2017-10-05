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14:00 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале в маршрутке травмировался трехлетний ребенок

ЧП произошло в маршрутном такси Миасса 2 октября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Миасский рабочий».

В 11 часу дня на остановке у проспекта Автозаводцев водитель автобуса, не дождался, когда все пассажиры войдут в салон и резко начал движение. Это стало причиной падения одного их пассажиров маршрутки — трехлетнего ребенка. Ему оказали помощь врачи, а виновника инцидента инспекторы ГИБДД нашли за 2 часа.

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