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16:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ранее судимый мужчина в Иркутской области зарезал девушку и вывез тело в лес

Ранее судимый 31-летний мужчина в Приангарье зарезал девушку и вывез тело в лес. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Следователями установлено, что вечером, 1 октября, компания молодых людей распивала спиртные напитки. Под утро в квартире остались только двое: пропавшая девушка и задержанный мужчина. Правоохранители обнаружили в квартире и подъезде следы преступления, а на свалке — одежду потерпевшей со следами крови. Позднее в лесополосе недалеко от было обнаружено тело девушки с ножевым ранением, присыпанное землей.

«В настоящее время тело потерпевшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В отношении злоумышленника рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается.

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