Ранее судимый мужчина в Иркутской области зарезал девушку и вывез тело в лес

Следователями установлено, что вечером, 1 октября, компания молодых людей распивала спиртные напитки. Под утро в квартире остались только двое: пропавшая девушка и задержанный мужчина. Правоохранители обнаружили в квартире и подъезде следы преступления, а на свалке — одежду потерпевшей со следами крови. Позднее в лесополосе недалеко от было обнаружено тело девушки с ножевым ранением, присыпанное землей.
«В настоящее время тело потерпевшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В отношении злоумышленника рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.
Расследование уголовного дела продолжается.