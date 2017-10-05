Ранее судимый мужчина в Иркутской области зарезал девушку и вывез тело в лес

Следователями установлено, что вечером, 1 октября, компания молодых людей распивала спиртные напитки. Под утро в квартире остались только двое: пропавшая девушка и задержанный мужчина. Правоохранители обнаружили в квартире и подъезде следы преступления, а на свалке — одежду потерпевшей со следами крови. Позднее в лесополосе недалеко от было обнаружено тело девушки с ножевым ранением, присыпанное землей.