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14:12 (мск), источник: УралПолит.ру

Полицейские в Кировграде задержали водителя-наркомана

КИРОВГРАД, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных служб задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Задержание водителя произошло на улице Свердлова. Инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого был 51-летний местный житель. Проверяя документы, полицейский заметил, что мужчина ведет себя несколько неадекватно и предложил ему пройти освидетельствование. Факт употребления спиртных напитков не подтвердился, но поведение гражданина вызывало подозрение стражей порядка.

В итоге проведенная экспертиза на состояние наркотического опьянения в больнице, дала положительный результат. Проверяя машину, сотрудники ГИБДД обнаружили сверток бумаги с веществом растительного происхождения коричневого цвета. Исследование показало, что это наркотик — курительная смесь массой 0,12 грамма.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

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