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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Полиция проверяет сообщения о «минировании» школ в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о «минировании» нескольких школ в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по области.

Источник: РИА Новости

«В настоящее время по всем поступившим сообщениям проводятся проверки», — сказал собеседник агентства, не уточнив общее количество анонимных сообщений. Представитель управления Росгвардии по региону сообщил, что их сотрудников к проверкам пока не привлекали.

Между тем в соцсетях и местных СМИ сообщают об эвакуации порядка 10 школ в Новосибирске из-за сообщений о «минировании».

По информации Росгвардии, на прошлой неделе сотрудники силовых структур проверили более 40 объектов в Новосибирске и области, опасные предметы не были обнаружены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. «Заминировано» было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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