Полиция проверяет сообщения о «минировании» школ в Новосибирске

Источник: РИА Новости

«В настоящее время по всем поступившим сообщениям проводятся проверки», — сказал собеседник агентства, не уточнив общее количество анонимных сообщений. Представитель управления Росгвардии по региону сообщил, что их сотрудников к проверкам пока не привлекали.

Между тем в соцсетях и местных СМИ сообщают об эвакуации порядка 10 школ в Новосибирске из-за сообщений о «минировании».

По информации Росгвардии, на прошлой неделе сотрудники силовых структур проверили более 40 объектов в Новосибирске и области, опасные предметы не были обнаружены.

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