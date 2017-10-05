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14:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы нашли раздетого двухлетнего малыша в заброшенных гаражах

Сегодня в Новосибирске в одном из дворов улицы Тульской прохожие увидели малыша. 2-летний мальчик был без одежды и плакал навзрыд. Как ребенок оказался среди заброшенных гаражей один?

Источник: Вести - Новосибирск

Арсений и Илья нашли малыша там, где люди ходят не часто. Раздетый мальчик. На вид ему не больше 2-х лет, шел абсолютно один. Чей ребенок — местные жители поняли не сразу. Вызвали полицию и скорую помощь. Пока ждали — пытались отогреть и успокоить.

Татьяна Конради, Корреспондент: «Найти дом, в котором живет ребенок, оказалось не так просто. Весь этот путь малыш проделал, скорее всего, один. Дверь открыта. Сдвинуть ее с места даже мне взрослому человеку непросто. А вот и двор, в котором находился ребенок. Весь он заросший. Это крапива. Как здесь передвигался маленький человечек — непонятно».

Во дворе покосившейся избушки — разруха. Жить в таких условиях не то что детям — взрослым небезопасно. На диалог мама малыша явно не настроена. Объяснить ситуацию соглашается, но лицо просит не показывать. У молодой матери двое детей. Живет с ними сейчас одна. В воспитании помогают друзья.

Наталья Мосина, Ведущий специалист отдела опеки и попечительства Администрации Ленинского района: «Семья у нас раньше не учетах раньше нигде не состояла. Ни в полиции, ни в отделе опеки. Сейчас ситуацию посмотрим, и в дальнейшем будем осуществлять работу».

Сейчас маленький путешественник дома. С матерью. За семьей будут присматривать сотрудники опеки. А двери в доме по-прежнему не закрывают.

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