В Перми подростков подозревают в краже из торгово-сервисной компании

Владелец компании рассказал полицейским, что из помещения был тайно похищен товар на общую сумму 15 354 рубля.

«Ими оказались двое пермяков в возрасте 14 лет. По “горячим следам” стражи порядка установили местонахождение несовершеннолетних и задержали их. Юноши были доставлены в территориальный отдел внутренних дел, где сознались в содеянном», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.