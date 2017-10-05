В Перми подростков подозревают в краже из торгово-сервисной компании
Школьники утащили товар на 15 тысяч рублей.
Школьники утащили товар на 15 тысяч рублей.
Пермские полицейские раскрыли кражу из
Владелец компании рассказал полицейским, что из помещения был тайно похищен товар на общую сумму 15 354 рубля.
Стражи порядка вычислили подозреваемых.
«Ими оказались двое пермяков в возрасте 14 лет. По “горячим следам” стражи порядка установили местонахождение несовершеннолетних и задержали их. Юноши были доставлены в территориальный отдел внутренних дел, где сознались в содеянном», — рассказали в
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».