Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-замглавы мэрии Уфы

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор бывшему замглавы администрации Уфы Ильдару Хасанову. Как сообщало агентство «Башинформ», Октябрьский районный суд приговорил его трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в полмиллиона рублей за покушение на мошенничество. Прокуратура сочла назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке.