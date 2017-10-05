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14:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-замглавы мэрии Уфы

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор бывшему замглавы администрации Уфы Ильдару Хасанову. Как сообщало агентство «Башинформ», Октябрьский районный суд приговорил его трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в полмиллиона рублей за покушение на мошенничество. Прокуратура сочла назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы республиканского надзорного ведомства, Верховный суд РБ в два раза увеличил сумму назначенного бывшему чиновнику штрафа — до миллиона рублей.

Будучи заместителем главы администрации Уфы, используя свое служебное положение, Ильдар Хасанов требовал от исполнительного директора НКО «Военно-спортивный фонд — Башкортостан» передачи ему десяти процентов от суммы договора пожертвования в размере 18 миллионов рублей, то есть 1,8 млн рублей. При передаче части оговоренной суммы — 1 млн 150 тысяч рублей — обвиняемый был задержан.

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