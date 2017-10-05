В Башкирии разыскивают пожилого мужчину, который ушел из санатория и не вернулся

Как сообщают организаторы поиска, 4 октября приблизительно в 14.30 он вышел из санатория в деревне Шафраново и не вернулся. Был одет в синюю куртку, серые брюки, на голове шапка «Adidas». Мужчина выглядит на 50−55 лет, разговаривает по-русски плохо, общается в основном на башкирском языке. Волосы темные, глаза карие, застенчивый. Телефона с собой у него не было.
«Погода уже холодная, темнеет рано, а человек из другого района приехал отдыхать, посмотреть на природу, на местности не ориентируется», — пишет племянница пропавшего.
Известно, что сейчас мужчину ищут полицейские вместе с кинологом в лесу. Всех, кому известно-что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят откликнуться по номерам 02, 8−937−476−12−93, 8−937−325−02−78, 8−987−137−79−39.