У участников винного фестиваля в Севастополе нашли кишечную инфекцию

Источник: РИА "Новости"

Фестиваль Winfest проходил с 30 сентября по 1 октября в севастопольской Балаклаве. Позднее в соцсетях некоторые его участники сообщили, что почувствовали недомогание. По их словам, все они пробовали на фестивале устрицы.

«В связи с регистрацией случаев кишечной инфекции у жителей города Севастополя, принимавших участие в фестивале сбора урожая Winfest, межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин и факторов, способствующих возникновению вышеуказанной ситуации. Организован полный спектр лабораторных исследований материала от заболевших и проб пищевых продуктов», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В комментарии РИА Новости глава управления добавила, что лабораторные исследования коснутся в том числе продававшихся на фестивале устриц. Пока говорить о результатах расследования рано, сказала Пеньковкая.