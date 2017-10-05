Потерявший сознание пассажир рейса Москва-Кишинев умер после возвращения в аэропорт
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Пассажир рейса
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Пассажир рейса
«Комплекс реанимационных мероприятий не дал результата. Мужчина умер, не приходя в сознание», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник в авиадиспетчерских службах сообщил «Интерфаксу», что аэробус, направлявшийся из Москвы в Кишинев, вернулся в «Шереметьево»
Командир решил вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился. На аэродроме больного пассажира ждали реаниматологи.