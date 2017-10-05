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14:30 (мск), источник: Интерфакс

Потерявший сознание пассажир рейса Москва-Кишинев умер после возвращения в аэропорт

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Пассажир рейса Москва-Кишинев авиакомпании «Аэрофлот», из-за ухудшения состояния которого самолет вернулся в аэропорт вылета, скончался, сообщил в четверг «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.

«Комплекс реанимационных мероприятий не дал результата. Мужчина умер, не приходя в сознание», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пассажиру был 71 год, а не 45 лет, как сообщалось ранее.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах сообщил «Интерфаксу», что аэробус, направлявшийся из Москвы в Кишинев, вернулся в «Шереметьево» из-за резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров. Во время набора высоты мужчина внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Командир решил вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился. На аэродроме больного пассажира ждали реаниматологи.

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