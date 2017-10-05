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14:26 (мск), источник: Новости Перми

В Частинском районе осудили угонщика

31-летний местный житель угнал грузовик с предприятия по лесозаготовке, на котором временно работал. На чужом авто он повез древесные отходы к бане своей сестры.

Преступление было совершено в апреле текущего года. Похитить грузовик мужчине было нетрудно — ключи находились в замке зажигания. На улице Советская прикамец не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Грузовик получил механические повреждения. У мужчины отсутствовало право на управление автомобилем, а также разрешение на вывоз мусора.
Пропажу обнаружил сотрудник предприятия, он сообщил в полицию. В отношении нерадивого работника возбудили уголовное дело.

В ходе следствия мужчина возместил предприятию материальный ущерб в сумме более 19 тысяч рублей, причиненный в результате аварии.

Суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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