В Частинском районе осудили угонщика
31-летний местный житель угнал грузовик с предприятия по лесозаготовке, на котором временно работал. На чужом авто он повез древесные отходы к бане своей сестры.
31-летний местный житель угнал грузовик с предприятия по лесозаготовке, на котором временно работал. На чужом авто он повез древесные отходы к бане своей сестры.
Преступление было совершено в апреле текущего года. Похитить грузовик мужчине было нетрудно — ключи находились в замке зажигания. На улице Советская прикамец не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
Грузовик получил механические повреждения. У мужчины отсутствовало право на управление автомобилем, а также разрешение на вывоз мусора.
Пропажу обнаружил сотрудник предприятия, он сообщил в полицию. В отношении нерадивого работника возбудили уголовное дело.
В ходе следствия мужчина возместил предприятию материальный ущерб в сумме более 19 тысяч рублей, причиненный в результате аварии.
Суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.