В Частинском районе осудили угонщика

Преступление было совершено в апреле текущего года. Похитить грузовик мужчине было нетрудно — ключи находились в замке зажигания. На улице Советская прикамец не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.



Грузовик получил механические повреждения. У мужчины отсутствовало право на управление автомобилем, а также разрешение на вывоз мусора.

Пропажу обнаружил сотрудник предприятия, он сообщил в полицию. В отношении нерадивого работника возбудили уголовное дело.



В ходе следствия мужчина возместил предприятию материальный ущерб в сумме более 19 тысяч рублей, причиненный в результате аварии.



Суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.