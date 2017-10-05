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14:23 (мск), источник: "Российская газета"

Под Омском подожгли усадьбу защитницы соснового бора

Ночью в селе Екатерининское Омской области неизвестные подожгли усадьбу защитницы леса, сопредседателя регионального штаба ОНФ Людмилы Жуковой.

— В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, — сообщил «РГ» представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. — В результате осмотра криминалистами изъяты различные следы, подлежащие исследованию. Причина возгорания будет установлена в результате проведения пожарно-технической экспертизы. Проверка по данному факту продолжается, по результатам будет принято процессуальное решение.

Общероссийский народный фронт расценил поджог как давление на общественницу и обратился за помощью в Следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ. «РГ» не раз рассказывала о том, как жительница села Екатерининское Людмила Жукова в одиночку борется за сохранение реликтового соснового бора в Тарском районе. На севере Прииртышья корабельные сосны, молодые и здоровые деревья, вырубают под видом санитарных рубок как старые и больные березы и осины. Уникальные хвойники нередко пускают под топор, «маскируя» лесоповалы под заготовку дров для нуждающегося населения. Вставшая на защиту Екатерининского бора бывшая учительница географии писала о беспределе в тайге во все инстанции. Обращалась за помощью и к региональным властям, и к природоохранникам, и в надзорные органы. Однако многочисленные проверяющие сосновые пни упорно не замечали.

Семье Жуковых неоднократно угрожали. Неизвестные поджигали их жилье коктейлями Молотова, но виновных в случившемся так и не нашли. Чиновники объявили защитникам леса настоящую войну, вынуждая их уехать из села Екатерининское. После публикации в «РГ» массовыми рубками лесов в Тарском районе заинтересовались правоохранительные органы. Было возбуждено 11 уголовных дел. Людмиле Жуковой удалось отстоять Екатерининский бор, однако на этом она не успокоилась.

— Людмила Жукова ведет бескомпромиссную борьбу с нарушителями, работает с обращениями граждан и отстаивает права простых людей. Ее расследования по хищению деловой древесины, организации умышленных поджогов лесов, незаконной застройки экологически эффективных территорий затрагивают интересы коррупционеров всей Омской области, — рассказывают в региональном штабе ОНФ в Омской области.

Три дня назад вместе с комиссией Жукова выезжала на Катюшину горку. Общественники обнаружили там следы незаконных рубок. Под видом очистки леса от больных елей под топор вновь пошли здоровые сосны. Ущерб тянет на миллионы рублей.

— А вчера вечером к нам постучались три парня в возрасте 17−18 лет, попросились переночевать, — рассказала «РГ» Людмила Жукова. — Сказали, что спортсмены, бывшие детдомовские… Ночью они облили находящуюся во дворе баню какой-то горючей смесью, подожгли и сбежали в тайгу. Свидетели видели, как на перекрестке они садились в машину одного из арендаторов лесной деляны. К счастью, пожарные приехали очень быстро, пламя не успело перекинуться на дом и другие постройки.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что Народный фронт приложит все возможные усилия, чтобы виновных нашли и привлекли к ответственности.

— Все данные, имеющиеся в нашем распоряжении по этому происшествию и по всем остальным случаям травли Людмилы Жуковой за ее общественную деятельность, переданы в компетентные органы. Уверены, реакция со стороны правоохранительных органов будет оперативной, — заявил Гутенев.

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