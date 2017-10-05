Верховный суд смягчил наказание краснодарскому экс-депутату Сергею Зиринову

Верховный суд, рассмотрев ходатайство защиты подсудимых, оставил объем обвинения прежним, однако счел возможным смягчить наказание Сергею Зиринову. Cрок его пребывания в колонии сокращен на два месяца — с 22 лет до 21 года и 10 месяцев колонии строгого режима.

Наказание Анастасу Тильгерову и Эдуарду Паладьяну увеличено на два месяца каждому. Еще два члена ОПГ, признавшие свою вину, — Дмитрий Сапожников и Андрей Мирошников — были осуждены летом 2014 года.

Как сообщал «Югополис», бывший кубанский депутат Сергей Зиринов был осужден на 22 года в октябре 2016 года.

За время судебного следствия было допрошено около 90 свидетелей и заслушаны показания более 10 потерпевших по делу. В своем последнем слове Зиринов заявил, что невиновен в инкриминируемых деяниях и что дело в отношении него сфабриковано. Остальные подсудимые также заявили о своей невиновности.

По версии следствия, в 1999 году Зиринов и его знакомый создали преступную группу, в которую на разных этапах входили, в частности, сотрудник суда и бывший сотрудник милиции. До 2013 года группа совершила четыре убийства и одно покушение на убийство. Два члена банды объявлены в международный розыск.

О рассмотрении дела в военном суде ходатайствовала прокуратура. По мнению стороны обвинения, Зиринов, как бывший депутат, а также его сообщники, среди которых несколько сотрудников правоохранительных органов, могут повлиять на ход рассмотрения дела в гражданском суде.