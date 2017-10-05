Подросток из Воронежа устроил 830 атак на сайт курской обладминистрации

В отношении 17-летнего воронежца было возбуждено дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. По данным прокуратуры, в августе 2016 года обвиняемый, используя вредоносную компьютерную программу, совершал атаки со своего IP-адреса на официальный сайт администрации Курской области.

«В ходе исследования специалистами ФСБ… установлено и зафиксировано 830 воздействий на вышеуказанный сайт с использованием специального программного обеспечения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в конце 2016 года подросток ради эксперимента создал хакерскую программу, которая, по информации прокуратуры, «заражает атакуемую систему и предоставляет атакующему несанкционированный удаленный доступ к ней».

«Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Воронежской области. После утверждения обвинительного заключения оно направлено в Левобережный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу», — сообщает надзорное ведомство.