В Краснодаре «заминировали» сразу несколько административных зданий
Краснодар. 5 октября — Новая Кубань. По Краснодару прокатилась очередная волна «телефонного терроризма».
Краснодар. 5 октября — Новая Кубань. По Краснодару прокатилась очередная волна «телефонного терроризма».
В дежурную часть один за другим стали поступать сообщения об обнаружении подозрительных предметов в административных зданиях.
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Пока неизвестно, сколько объектов проверяют на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ. Эвакуировали ли людей из административных зданий, тоже не сообщается.