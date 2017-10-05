Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Раскрыт секрет внешней привлекательности
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Путин рассказал анекдот про израильской армию
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
15:26 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре «заминировали» сразу несколько административных зданий

Краснодар. 5 октября — Новая Кубань. По Краснодару прокатилась очередная волна «телефонного терроризма».

В дежурную часть один за другим стали поступать сообщения об обнаружении подозрительных предметов в административных зданиях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что все сообщения отрабатываются, проводятся проверки. Работает полиция и сотрудники других оперативных служб.

Пока неизвестно, сколько объектов проверяют на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ. Эвакуировали ли людей из административных зданий, тоже не сообщается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вице-мэра Краснодара отстранили от должности первого секретаря горкома КПРФ
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
Qiwi купила бренд и ПО Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализцаию
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Как правильно подготовить дачу к зиме
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь