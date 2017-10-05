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15:43 (мск), источник: Volga News

За пособничество в убийстве полицейского в Тольятти осудили члена Неверовской ОПГ

В Тольятти вынесен приговор генеральному директору ОАО «Автоградтранс» Сергею Ожегову. Как сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти, его обвиняли в пособничестве в убийстве.

Источник: Reuters

По версии следствия, 13 января 2003 г. возле КПП Сызранского СИЗО № 2 был убит оперуполномоченный межрайонного отдела по борьбе с убийствами УВД Тольятти. Как выяснилось во время расследования, сделал это Сергей Агеев (в июле 2016 г. за это и иные преступления его приговорили к 18 годам колонии строгого режима) при пособничестве Сергея Ожегова.

Следствие установило, что стреляли из смотрового окна подвала дома, расположенного напротив следственного изолятора. Сразу после выстрела Агеев с еще одним сообщником, имя которого не называется, выбежал из подвала и сел в ВАЗ-2105. За рулем был Ожегов, который ожидал их возле подъезда и увез с места преступления. Впоследствии машину нашли брошенной во дворе в Сызрани, а сами преступники к тому времени уже уехали из города.

26 сентября Комсомольский районный суд Тольятти признал Ожегова виновным и приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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