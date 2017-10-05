В Дрокиевском районе ограбили женщину на 16 тысяч долларов
Трое неизвестных ограбили жительницу села Кетросу Дрокиевского района. Они проникли к ней в дом, и угрожая расправой, вынудили отдать им деньги.
Трое неизвестных ограбили жительницу села Кетросу Дрокиевского района. Они проникли к ней в дом, и угрожая расправой, вынудили отдать им деньги.
Злоумышленники забрали 16 тысяч долларов и скрылись.
По словам женщины, на преступниках были маски, перчатках и бахилах. Говорили они на румынском языке. Полиция их разыскивает.