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15:34 (мск), источник: Publika.md

В Дрокиевском районе ограбили женщину на 16 тысяч долларов

Трое неизвестных ограбили жительницу села Кетросу Дрокиевского района. Они проникли к ней в дом, и угрожая расправой, вынудили отдать им деньги.

Злоумышленники забрали 16 тысяч долларов и скрылись.

По словам женщины, на преступниках были маски, перчатках и бахилах. Говорили они на румынском языке. Полиция их разыскивает.

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