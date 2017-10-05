Правоохранители Ялты поймали с поличным наркодилера

Ялтинская полиция обнаружила и задержала местного жителя, который подозревается в сбыте наркотических веществ, передает УМВД России по Ялте.

Согласно данным правоохранителей, 21-летний парень был застигнут врасплох в лесной зоне курорта в момент выкладывания в интернет данных геолокации, а также фотографии мест, где спустя время были выявлены свертки с неизвестным веществом.

«Всего в лесополосе в “закладках” было изъято 15 полимерных трубок с таким веществом», — пояснили в полиции.

В результате экспертного исследования, выяснилось, что изъятое у молодого человека вещество, масса которого достигла 29,33 гр, — это синтетический каннабиноид, входящий в состав «спайсов». Вещество относится к «дизайнерским наркотикам».