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15:35 (мск), источник: АиФ Крым

Правоохранители Ялты поймали с поличным наркодилера

Нарушителем оказался 21-летний парень, которому теперь грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ялтинская полиция обнаружила и задержала местного жителя, который подозревается в сбыте наркотических веществ, передает УМВД России по Ялте.

Согласно данным правоохранителей, 21-летний парень был застигнут врасплох в лесной зоне курорта в момент выкладывания в интернет данных геолокации, а также фотографии мест, где спустя время были выявлены свертки с неизвестным веществом.

«Всего в лесополосе в “закладках” было изъято 15 полимерных трубок с таким веществом», — пояснили в полиции.

В результате экспертного исследования, выяснилось, что изъятое у молодого человека вещество, масса которого достигла 29,33 гр, — это синтетический каннабиноид, входящий в состав «спайсов». Вещество относится к «дизайнерским наркотикам».

Нарушитель признался в содеянном. Против парня возбудили уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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