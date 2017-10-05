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16:00 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Димитрова «десятка» опрокинула УАЗ

Сегодня днем, 5 октября, в Самаре в районе дома № 80 по улице Георгия Димитрова произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщает группа «ДТП Самара», водитель «десятки», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу УАЗу. От удара внедорожник опрокинулся на бок и задел еще две машины: «Ладу Весту» и Renault Koleos. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

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