В Самаре на Димитрова «десятка» опрокинула УАЗ

Как сообщает группа «ДТП Самара», водитель «десятки», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу УАЗу. От удара внедорожник опрокинулся на бок и задел еще две машины: «Ладу Весту» и Renault Koleos. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.