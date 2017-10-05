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15:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нефтеперерабатывающий завод горит в Нижегородской области 5 октября

Нефтеперерабатывающий завод горит в г. Кстово Нижегородской области 5 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Как уточнили НИА «Нижний Новгород» в ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы реагирования менее получаса назад, и на данный момент на место происшествия выехали специалисты. Наличие возгорания подтвердили также в пресс-службе ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез.

«На предприятии возникла нештатная ситуация, но она находится под контролем. До конца дня пожар будет локализован. Все необходимые меры уже предпринимаются. Объемы возгорания на данный момент уточнятся», — отметили в пресс-службе предприятия.

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