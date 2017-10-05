Нефтеперерабатывающий завод горит в Нижегородской области 5 октября

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Как уточнили НИА «Нижний Новгород» в ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы реагирования менее получаса назад, и на данный момент на место происшествия выехали специалисты. Наличие возгорания подтвердили также в пресс-службе ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез.