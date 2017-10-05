В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление

В Москве в четверг и пятницу уровень атмосферного давления окажется минимальным с 1997 года, сообщает портал «Метеоновости».

5 октября на станции ВДНХ атмосферное давление прогнозируется на уровне 737 мм, или 985 гПа. 6 октября оно понизится еще на 5 мм и составит 732 мм рт ст (976 гПА). Ниже 5 и 6 октября атмосферное давление было лишь в 1997 году: 960 гПа или 720 мм рт ст.