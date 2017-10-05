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15:15 (мск), источник: BFM.ru

В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление

Понижению давления будут способствовать циклоны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 82% 766 мм рт. ст. 2 м/с
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В Москве в четверг и пятницу уровень атмосферного давления окажется минимальным с 1997 года, сообщает портал «Метеоновости».

5 октября на станции ВДНХ атмосферное давление прогнозируется на уровне 737 мм, или 985 гПа. 6 октября оно понизится еще на 5 мм и составит 732 мм рт ст (976 гПА). Ниже 5 и 6 октября атмосферное давление было лишь в 1997 году: 960 гПа или 720 мм рт ст.

Причиной столь низкого давления синоптики называют циклоны.

Москвичей предупреждают о снижении содержания кислорода в воздухе
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
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