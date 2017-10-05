В Челябинске загорелся грузовик с газовыми баллонами
В Челябинске загорелся грузовик с газовыми баллонами.
В Челябинске загорелся грузовик с газовыми баллонами.
Инцидент случился сегодня ночью, 5 октября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На Копейском шоссе вспыхнул грузовик, заполненный макулатурой. По словам свидетелей, был оснащен несколькими газовыми баллонами. Происшедшее один из очевидцев снял на видео.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.