Около 7,5 тыс. человек эвакуировали из школ в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

«10 школ. Было эвакуировано около 7,5 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об эвакуации в четверг сотрудников и учеников восьми школ Екатеринбурга.

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Сегодня также были выведены сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области.

Как сообщалось ранее, днем 19 сентября в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем с сообщениями о минировании. Эвакуация людей проводилась из мэрии Екатеринбурга, городского цирка, торгово-развлекательного центра «Гринвич» и офисного здания на улице Малышева, 44.

29 сентября людей выводили из зданий правительства, администрации губернатора Свердловской области, школ и детсадов, вузов и торговых центров города.

Звонки о минировании общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября.