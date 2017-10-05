Около 7,5 тыс. человек эвакуировали из школ в Екатеринбурге
Екатеринбург. 5 октября.
Екатеринбург. 5 октября.
«10 школ. Было эвакуировано около 7,5 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось об эвакуации в четверг сотрудников и учеников восьми школ Екатеринбурга.
Сегодня также были выведены сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области.
Как сообщалось ранее, днем 19 сентября в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем с сообщениями о минировании. Эвакуация людей проводилась из мэрии Екатеринбурга, городского цирка,
29 сентября людей выводили из зданий правительства, администрации губернатора Свердловской области, школ и детсадов, вузов и торговых центров города.
Звонки о минировании общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября.