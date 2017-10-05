В Петербурге электричка сбила девушку, переходившую пути в наушниках
Следователи проводят проверку по факту гибели под поездом 17-летней девушки при переходе железнодорожных путей в Приморском районе
Следователи проводят проверку по факту гибели под поездом 17-летней девушки при переходе железнодорожных путей в Приморском районе
В сообщении указывается, что, по предварительным данным, девушка двигалась по пешеходному переходу на перегоне «Лахта-Яхтенная», находясь в наушниках.
Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате от полученных травм девушка скончалась на месте.
На место происшествия выехала