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16:54 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге электричка сбила девушку, переходившую пути в наушниках

Следователи проводят проверку по факту гибели под поездом 17-летней девушки при переходе железнодорожных путей в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Источник: РИА Новости

В сообщении указывается, что, по предварительным данным, девушка двигалась по пешеходному переходу на перегоне «Лахта-Яхтенная», находясь в наушниках.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате от полученных травм девушка скончалась на месте.
СК

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники СК выясняют обстоятельства и причины случившегося, добавили в ведомстве.

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