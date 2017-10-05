На Урале экс-полицейский убил возлюбленную-офицера на глазах детей

О трагедии в социальных сетях сообщила свидетельница расправы и подруга погибшей. По словам женщины, в ночь на 29 сентября жительница Лесного, служившая в войсковой части, находилась у себя дома с подругой и двумя детьми, когда к ней пришел 32-летний Эдгар Идаятов, с которым она некоторое время назад рассталась.

С целью выяснить отношения мужчина силой схватил возлюбленную и, зажав локтем, сломал ей шею. Испуганные дети женщины 6 и 12 лет выбежали в подъезд звать на помощь соседей. В это время злоумышленник пытался напасть и на свидетельницу убийства, однако из-за шумихи скрылся с места преступления.