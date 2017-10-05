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15:29 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале экс-полицейский убил возлюбленную-офицера на глазах детей

ЛЕСНОЙ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области задержан бывший полицейский, подозреваемый в убийстве своей возлюбленной.

О трагедии в социальных сетях сообщила свидетельница расправы и подруга погибшей. По словам женщины, в ночь на 29 сентября жительница Лесного, служившая в войсковой части, находилась у себя дома с подругой и двумя детьми, когда к ней пришел 32-летний Эдгар Идаятов, с которым она некоторое время назад рассталась.

С целью выяснить отношения мужчина силой схватил возлюбленную и, зажав локтем, сломал ей шею. Испуганные дети женщины 6 и 12 лет выбежали в подъезд звать на помощь соседей. В это время злоумышленник пытался напасть и на свидетельницу убийства, однако из-за шумихи скрылся с места преступления.

«Сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого в этом тяжком преступлении по горячим следам и поместили его под стражу. Из органов внутренних дел он был уволен в апреле 2016 по отрицательным мотивам. Его последним местом службы был отдел полиции Нижней Туры, а до этого он работал во вневедомственной охране города Лесной. В систему МВД он поступил в 2008 году», — рассказал УралПолит.Ru официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых.

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