На Урале экс-полицейский убил возлюбленную-офицера на глазах детей
ЛЕСНОЙ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области задержан бывший полицейский, подозреваемый в убийстве своей возлюбленной.
ЛЕСНОЙ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области задержан бывший полицейский, подозреваемый в убийстве своей возлюбленной.
О трагедии в социальных сетях сообщила свидетельница расправы и подруга погибшей. По словам женщины, в ночь на 29 сентября жительница Лесного, служившая в войсковой части, находилась у себя дома с подругой и двумя детьми, когда к ней пришел 32-летний Эдгар Идаятов, с которым она некоторое время назад рассталась.
С целью выяснить отношения мужчина силой схватил возлюбленную и, зажав локтем, сломал ей шею. Испуганные дети женщины 6 и 12 лет выбежали в подъезд звать на помощь соседей. В это время злоумышленник пытался напасть и на свидетельницу убийства, однако
«Сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого в этом тяжком преступлении по горячим следам и поместили его под стражу. Из органов внутренних дел он был уволен в апреле 2016 по отрицательным мотивам. Его последним местом службы был отдел полиции Нижней Туры, а до этого он работал во вневедомственной охране города Лесной. В систему МВД он поступил в 2008 году», — рассказал УралПолит.Ru официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых.