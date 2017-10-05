Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Памятники старины, пережившие «Исламское государство»Археологическое наследие Ирака пострадало от боевиков "ИГИЛ"*. Сотрудники Британского музея попытались оценить, что осталось от памятников старины.
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
15:56 (мск), источник: Югополис

Дело осужденной за госизмену жительницы Сочи пересмотрит Верховный суд

Приговор Инге Тутисани по статье о госизмене был вынесен в 2014 году.

Дело Инги Тутисани, осужденной по статье о государственной измене за отправленное своему знакомому в Грузию СМС-сообщение об открытом передвижении в 2009 году российской военной техники в сторону Абхазской границы, передано в судебную коллегию Верховного суда. В ближайшее время суд должен назначить дату судебного заседания. Об этом сообщил адвокат женщины Иван Павлов, руководитель правозащитного объединения юристов и журналистов «Команда 29».

«Сегодня мне стало известно, что Верховный суд рассмотрел нашу кассационную жалобу и решил передать дело моей подзащитной Инги Тутисани на пересмотр судебной коллегией Верховного суда. Мы надеемся, что справедливость восторжествует и Тутисани выйдет на свободу, как уже вышли осужденные по аналогичным делам Оксана Севастиди, Анник Кесян и Марина Джанджгава. Надеюсь, что на этом абсурдные дела о госизмене за смс закончатся — во всяком случае, те, о которых нам известно», — заявил Павлов.

Приговор Тутисани был вынесен в июле 2014 года. Судья Алексей Иванов, ранее приговоривший к 12 годам лишения свободы по статье о госизмене диспетчера сочинского аэропорта Петра Парпулова, приговорил Тутисани к 6 годам колонии общего режима.

О деле Тутисани стало известно после того, как осужденная по аналогичному обвинению Оксана Севастиди вышла на свободу. Президент помиловал Севастиди, после чего ее дело пересмотрел Верховный суд, снизив наказание с 7 до 3 лет. Севастиди рассказала об еще одной осужденной за sms Анник Кесян, после чего правозащитники узнали еще о двух других женщинах Марине Джанджгаве и Инге Тутисани, отбывающих сроки по аналогичным делам. Как сообщал «Югополис», в 2009 году Инга Тутисани послала сообщения о том, что в территориальных водах Абхазии находятся корабли российского ВМФ.

В июле 2017 года президент Путин подписал указы о помиловании Кесян и Джанджгавы, однако Тутисани продолжала отбывать наказание, сообщает «Интерфакс».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сбербанк открыл в Краснодаре офис нового поколения
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
Qiwi купила бренд и ПО Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализцаию
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь