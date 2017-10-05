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17:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СМИ: пьяный пациент избил водителя «скорой помощи» в Гуково

Пьяный пациент избил водителя автомобиля «скорой помощи» в Гуково.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает «Блокнот», бригада «скорой помощи» прибыла на вызов к пьяному пациенту. Когда фельдшер начала приводить его в чувства, тот набросился на нее с кулаками.

Водитель «скорой» попытался защитить женщину, но нетрезвый гуковчанин ударил его тяжелым предметом по голове, отчего тот потерял сознание.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

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