СМИ: пьяный пациент избил водителя «скорой помощи» в Гуково
Пьяный пациент избил водителя автомобиля «скорой помощи» в Гуково.
Пьяный пациент избил водителя автомобиля «скорой помощи» в Гуково.
Как сообщает «Блокнот», бригада «скорой помощи» прибыла на вызов к пьяному пациенту. Когда фельдшер начала приводить его в чувства, тот набросился на нее с кулаками.
Водитель «скорой» попытался защитить женщину, но нетрезвый гуковчанин ударил его тяжелым предметом по голове, отчего тот потерял сознание.
Пострадавшего доставили в больницу с закрытой
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту инцидента.