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16:07 (мск), источник: Интерфакс

Никаких опасных предметов в школах Екатеринбурга не найдено

Екатеринбург. 5 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция завершила проверку зданий Екатеринбурга, откуда в четверг было эвакуировано несколько тысяч человек, никаких опасных предметов не обнаружено, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Все объекты возобновили работу в обычном режиме», — отметил собеседник агентства.

По его словам, по факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение.

Как сообщалось, в четверг прошла эвакуация десяти школ города, всего было эвакуировано около 7,5 тыс. человек.

В четверг также были выведены из помещений сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области.

Звонки о минировании общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября.

Днем 19 сентября в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем с сообщениями о минировании. Эвакуация людей проводилась из мэрии Екатеринбурга, городского цирка, торгово-развлекательного центра «Гринвич» и офисного здания на улице Малышева, 44.

29 сентября людей выводили из зданий правительства, администрации губернатора Свердловской области, школ и детсадов, вузов и торговых центров города.

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