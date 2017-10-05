Никаких опасных предметов в школах Екатеринбурга не найдено

«Все объекты возобновили работу в обычном режиме», — отметил собеседник агентства.

По его словам, по факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение.

Как сообщалось, в четверг прошла эвакуация десяти школ города, всего было эвакуировано около 7,5 тыс. человек.

В четверг также были выведены из помещений сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области.

Звонки о минировании общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября.

Днем 19 сентября в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем с сообщениями о минировании. Эвакуация людей проводилась из мэрии Екатеринбурга, городского цирка, торгово-развлекательного центра «Гринвич» и офисного здания на улице Малышева, 44.