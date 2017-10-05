Никаких опасных предметов в школах Екатеринбурга не найдено
Екатеринбург. 5 октября.
Екатеринбург. 5 октября.
«Все объекты возобновили работу в обычном режиме», — отметил собеседник агентства.
По его словам, по факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение.
Как сообщалось, в четверг прошла эвакуация десяти школ города, всего было эвакуировано около 7,5 тыс. человек.
В четверг также были выведены из помещений сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области.
Звонки о минировании общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября.
Днем 19 сентября в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем с сообщениями о минировании. Эвакуация людей проводилась из мэрии Екатеринбурга, городского цирка,
29 сентября людей выводили из зданий правительства, администрации губернатора Свердловской области, школ и детсадов, вузов и торговых центров города.